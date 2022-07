Per 18 december wordt Piet van der Slikke de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam. Van der Slikke volgt Lodewijk Hijmans van den Bergh op.

Dat meldt het AVL op 6 juli. Hijmans van den Bergh was sinds 2014 lid en sinds 2019 voorzitter van de raad van toezicht. In december eindigt zijn tweede benoemingstermijn.

Piet van der Slikke (65 jaar) is CEO van het beursgenoteerde bedrijf IMCD, dat hij sinds 2001 leidt. Daarvoor had hij een carrière bij Internatio Müller en in de advocatuur. Daarnaast is hij toezichthouder bij Stahl en voorzitter van het Van Gogh Museum Fonds.