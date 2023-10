Nieuwe voorzitter vereniging psychologen

Rudolf Ponds is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van de grootste vereniging van psychologen, NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Ponds is klinisch neuropsycholoog, hoogleraar medische psychologie en hoofd van de afdeling Medische Psychologie van Amsterdam UMC. Hij was sinds januari 2019 voorzitter van de NVGzP en sinds de fusie van het NIP en de NVGzP (in oktober 2022) vicevoorzitter van het NIP.

Ponds: “Het is mijn ambitie dat psychologen meer trots worden op hun vak en het ook vanzelfsprekend vinden dat een lidmaatschap van de beroepsvereniging daarbij hoort. Ik zie kansen voor een betere verbinding tussen wetenschap en praktijk en voor een grotere rol voor psychologen in het benutten van kennis in het publieke domein.”

Ponds volgt Hans de Veen op.