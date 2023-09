Nieuwe voorzitter voor raad van toezicht GGzE

Marc Mittelmeijer is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van GGzE. Hij neemt het stokje over van Job van der Have die deze functie tijdelijk vervulde.

Met de benoeming van Mittelmeijer als voorzitter is de raad van toezicht van GGzE weer compleet. Eerder dit jaar traden al drie nieuwe leden toe. Dat zijn Marlies Telgenkamp, Eddy van Doorn en Angélique Koevoets. Tamara van Scheijndel en Henk Slagt hadden reeds zitting in de raad.

Bestuurscrisis GGzE

In 2022 was er een bestuurscrisis bij de grote ggz-instelling in Eindhoven. De raad van toezicht heeft toen twee bestuursleden op non-actief gesteld. Uiteindelijk heeft de crisis geleid tot het vertrek van de raad van bestuur.

Raad van bestuur GGzE

Onlangs startten Carla van de Wiel en Ingrid Willems als raad van bestuur. Onder hun leiding hernieuwt GGzE binnenkort haar meerjarenstrategie. “Dan is het waardevol te weten dat de raad van toezicht opgebouwd is uit stevige toezichthouders die samen veel kennis en een brede maatschappelijke ervaring inbrengen”, aldus Van de Wiel. “Dus we kijken met veel plezier uit naar onze samenwerking.”

Voorzitter raad van toezicht GGzE

Mittelmeijer (61) laat aan de vooravond van zijn start bij GGzE weten dat hij blij is dat het team compleet is. “Ik vind GGzE een mooie en heel belangrijke organisatie. En dan ook nog één die actief is in de regio waar ik zelf woon en die ik zo goed ken. Ik ben in Eindhoven immers meer dan tien jaar als docent en directeur aan Fontys verbonden geweest voordat ik in 2003 bestuurder in het onderwijs werd. Ik vind het eervol dat ik nu deze rol mag gaan vervullen. Dat klinkt misschien een beetje plichtmatig, maar ik bedoel en ervaar het precies zoals ik het zeg. Geen misverstand daarover. Cliënten hebben medewerkers hard nodig. En medewerkers hun organisatie. Ik ga de komende jaren samen met mijn collega’s mijn uiterste best doen om voor medewerkers, cliënten en het bestuur van betekenis te zijn.”

Mittelmeijer

Mittelmeijer verbond zich na zijn studie welbewust aan het onderwijs en liet daarna de sector eigenlijk nooit meer los. Ooit stond hij zelf voor de klas en gaf les in zijn eigen vak: wiskunde. Tegenwoordig is hij bestuursvoorzitter van CVO, een koepel van middelbare scholen in Rotterdam. Dat was hij eerder voor onderwijsstichtingen voor PO en VO in onder andere Utrecht en Duiven. Daarnaast is hij momenteel voorzitter van de raad van toezicht van de Koraalgroep (verstandelijk gehandicaptenzorg) in Sittard en is hij bestuurlijk actief in verschillende organisaties in de onderwijssector. Daarvoor was hij als bestuurder of toezichthouder verbonden aan diverse organisaties in de wereld van de kunst, cultuur en zorg.