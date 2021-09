Nieuwe voorzitter ZWiC

Verpleegkundige Wietske Blom wordt de nieuwe voorzitter van de stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Na anderhalf jaar geven de chirurgen en oprichters Sander Muijs en Marijn Houwert de leiding over aan Blom.

Blom is onderzoeker en hoofddocent Acute Zorg aan de Hogeschool Utrecht. De verpleegkundige maakt sinds de oprichting deel uit van het bestuur van stichting ZWiC, die financiële steun biedt aan (nabestaanden van) zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zelf op de IC zijn beland of zijn overleden.

Landelijke richtlijn

Haar belangrijkste doelstelling is om te zorgen dat álle zorgmedewerkers, waaronder veel van haar vakgenoten, die in aanmerking komen voor een uitkering vanuit stichting ZWiC, die ook ontvangen. Daarnaast wordt de komende anderhalf jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een landelijke richtlijn voor psychosociale zorg ten behoeve van de psychosociale ondersteuning van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Sinds haar oprichting keerde ZWiC negentig eenmalige financiële bijdragen uit, waarvan veertien aan nabestaanden van zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zijn overleden en 76 aan zorgmedewerkers die op de IC terecht zijn gekomen. De eenmalige financiële bijdrage is 30.000 euro bij een IC-opname en 50.000 euro in geval van overlijden.