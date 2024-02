Nieuwe VWS-minister Pia Dijkstra: ‘IZA moet snelheid houden’

Pia Dijkstra (D66) wil als nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) snelheid houden in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Toen ze naar eigen zeggen vorige week werd benaderd om de plotsklaps met onbekende werkbestemming vertrokken Ernst Kuipers op te volgen, zei ze ja. Ondanks het gepolariseerde (politieke) klimaat en ondanks dat een demissionair kabinet wordt geacht geen nieuw beleid te maken. Maar ze wil niet alleen op de winkel passen. “Ik denk dat we nog een aantal dingen kunnen oplossen en aanpakken.”

Concreet wil ze nog niet worden. “Ik heb wel wat in mijn hoofd, maar het is nog te vroeg om daar wat over te zeggen”, zegt ze op haar departement enkele uren nadat ze is beëdigd als minister voor Medische Zorg. Daar vallen medische ethiek en curatieve zorg onder; onderwerpen waar Dijkstra zich in haar tijd als D66-Kamerlid intensief mee bezighield.

Uitdaging

Mede daarom heeft ze niet heel lang hoeven twijfelen om tot het demissionaire kabinet toe te treden. “Ik had wel vrij snel iets van, dit kan ik doen, voor een beperkte tijd”. Dijkstra zat er niet op te wachten, maar ze heeft het ministerschap niet alleen vanuit plichtsbesef geaccepteerd, “maar ook vanwege de uitdaging”.

Verder met het Integraal Zorgakkoord

Ze ziet in de zorg mooie dingen gebeuren, zoals de steeds verdergaande en integrale samenwerking tussen verschillende disciplines, vertelt ze enthousiast. De zorgsector heeft daarover afspraken gemaakt in het IZA. “Dat vind ik echt een hele spannende ontwikkeling. Het is echt een transformatie die snelheid moet blijven houden.” Samen met de andere twee VWS-bewindslieden, minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen, gaat ze daarmee verder. (ANP)