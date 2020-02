Nieuwe ZN-topman zoekt aansluiting bij maatschappelijke beleving

“Mensen die gebruik maken van de zorg moeten kunnen begrijpen wat de rol van de zorgverzekeraars is, daar moeten we met elkaar aan werken”, aldus Van den Berg. “En zorgverzekeraars moeten zich realiseren dat zorg ook emotie is. We moeten in onze communicatie zorgen dat mensen daarin iets herkennen van hun eigen beleving.”

Missie

Om impact te hebben op het gesprek in de samenleving is het van belang dat de leden van de ZN zoveel mogelijk op één lijn zitten, vindt Van den Berg. Hij ziet daar voor zichzelf een belangrijke rol in. Ook de contacten en relaties met andere partners in de zorg staan boven aan zijn lijst. “Mensen die in de zorg werken zijn allemaal mensen met een missie. Bij iedereen die ik tegenkom in de zorg, ga ik ervan uit dat hij of zij weet waar hij het over heeft. Je moet openstaan om te luisteren.”

Afscheid Rouvoet

Van den Berg volgt André Rouvoet op, die na een maximale benoemingstermijn van acht jaar afscheid neemt van ZN. Van den Berg was tot 1 februari bestuursvoorzitter van Sanquin, de organisatie die in Nederland aangewezen is om zorg te dragen voor de behoefte aan bloed en bloedproducten. Voor zijn aantreden bij Sanquin, in 2015, was hij onder meer voorzitter van het College van Bestuur van TU Delft, ambassadeur in China, permanent vertegenwoordiger voor Nederland bij de Verenigde Naties en secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.