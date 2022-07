Nij Smellinghe beste werkgever onder ziekenhuizen

Nij Smellinghe is door Effectory uitgeroepen tot ‘World-class Workplace’. Op basis van onderzoek bij medewerkers bleek het ziekenhuis uit Drachten als beste uit de branche te komen. Samen met de andere brancheleiders hoort Nij Smellinghe tot de beste 22 werkgevers van Nederland.

Dat meldt Nij Smellinghe op haar website. Het keurmerk World-class Workplace wordt alleen toegekend aan organisaties die door hun eigen medewerkers bovengemiddeld worden gewaardeerd als het gaat om medewerkersbevlogenheid en goed werkgeverschap. Het is bedoeld om organisaties te inspireren en stimuleren hun medewerkers op de eerste plek te zetten.

eNPS

Voor het onderzoek beoordeelden iets meer dan duizend medewerkers Nij Smellinghe op werkgeverschap. Zij gaven het ziekenhuis 7,9 op bevlogenheid en een 8,0 op betrokkenheid. Dat is 0,6 punten hoger dan het landelijke gemiddelde. Medewerkers zijn trots op de samenwerking met collega’s, het aanwezige vakmanschap, de patiëntgerichtheid en de werksfeer. Op de mate waarin medewerkers Nij Smellighe als werkgever aanraden aan anderen (de employee Net Promotor Score/eNPS) scoorde het ziekenhuis opvallend hoog: een 19,8 – waarbij het landelijk gemiddelde 5,1 is.

Medewerkersonderzoek

“In Nij Smellinghe maken medewerkers het verschil”, zegt het ziekenhuis. “Nij Smellinghe investeert in het doen van medewerkersonderzoek omdat zij een fijne werkplek en duurzame zorg belangrijk vindt. De stem en feedback van medewerkers is daarin belangrijk. Het medewerkersonderzoek draait om groei. Samen willen we het iedere dag beter doen, voor medewerkers en voor patiënten.”