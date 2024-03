ZuidOostZorg is een zorg- en kennisorganisatie in de vvt-sector en biedt (specialistische) zorg en (para)medische behandeling thuis of in een van de woonlocaties (inclusief kleinschalige wooninitiatieven/woonvormen/geclusterd wonen).

ZuidOostZorg kent veertien locaties, in Drachten, Dokkum, Beetsterzwaag, Ureterp, Gorredijk, Haulerwijk, Appelscha en Oostwolde.