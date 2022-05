Nij Smellinghe sluit deel verloskamers in de zomer

Ziekenhuis Nij Smellinghe gaat op een aantal dagen in de zomer twee van de vier verloskamers sluiten. Dit doet het ziekenhuis om de drukte in die periode aan te kunnen.

“In de zomermaanden zijn er (elk jaar) in Nij Smellinghe meer bevallingen dan in andere maanden”, zo is te lezen op de website van het ziekenhuis. “Tegelijkertijd zijn er in juli en augustus 2022 minder medewerkers werkzaam op de verloskamers. Dit tekort heeft verschillende oorzaken, waaronder een tekort aan obstetrieverpleegkundigen (schaars beroep). Dit is landelijk een probleem.”

Het ziekenhuis heeft daarom een plan voor de zomer gemaakt. “Op een aantal dagen gaan twee van de vier Verloskamers dicht.”

Het plan is volgens Nij Smellinghe afgestemd met de andere ziekenhuizen in Friesland. Zo moeten er in de regio altijd voldoende verloskamers open zijn.