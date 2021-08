Nijmeegs ziekenhuis onderzoekt inzet VR bij maagonderzoek

Een kijkonderzoek van de maag is een onprettige ervaring. “We willen met behulp van VR het comfort voor patiënten verbeteren en ingrepen zo prettig mogelijk laten verlopen”, zegt medisch psycholoog Froukje de Vries. “VR kan het mogelijk maken dat meer patiënten een maagonderzoek zonder roesje (sedatie) ondergaan.” Als dat zo is, hoeft een patiënt niet meer te worden opgenomen voor het onderzoek, met alle voordelen van dien.

Safari, meditatie en dolfijnen

Het ziekenhuis gebruikt VR al bij de behandeling van patiënten met chronische rugpijn en is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nederland dat onderzoekt wat de technologie kan betekenen voor maag-darm-lever patiënten. De studie wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het wetenschapsfonds. In totaal kunnen honderd patiënten op vrijwillige basis meedoen als ze niet eerder of langer dan vijf jaar geleden een gastroscopie hebben ondergaan. De videomodules, verzorgd door VR-onderneming SyncVR, bestaan onder meer uit Afrikaanse safari-beelden, meditatieoefeningen en zwemmen met dolfijnen.