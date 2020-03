Nijmeegse oncoloog maakte ernstige fouten bij 45 patiënten

Een oncoloog van het academische Radboudumc in Nijmegen heeft ernstige fouten gemaakt bij de behandeling van 45 patiënten. In drie gevallen is er volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sprake van een calamiteit, waardoor de patiënt ernstige schade heeft opgelopen of zelfs is overleden. Die drie gevallen worden nog nader onderzocht, aldus het Radboudumc dinsdag.

De betrokken oncoloog is in augustus vorig jaar op non-actief gesteld, toen er klachten van patiënten en collega-specialisten binnenkwamen over haar functioneren. De kankerspecialist werkte toen al zeven jaar in het Nijmeegse ziekenhuis.

Onderzoek naar 288 dossiers

Het Radboudumc wilde de arts in december ontslaan, maar dat wees de kantonrechter af. Die vond dat er gewacht moest worden op het resultaat van onderzoek naar 288 patiëntendossiers van de specialist. Uit dat onderzoek is nu gebleken dat de vrouw sinds mei 2017 naast de 45 ernstige fouten in nog eens 83 zaken problemen heeft veroorzaakt, maar die zijn opgelost zonder dat de patiënt daar nadeel van ondervond. In 160 gevallen handelde zij goed.

Patiënten die nog onder behandeling waren bij de oncoloog zijn in augustus vorig jaar overgeheveld naar een andere specialist. Het Radboudumc informeert sinds vorig najaar alle betrokken oud-patiënten of nabestaanden, eventueel via hun huisarts. Buiten de drie gevallen die nader worden onderzocht valt niet meer vast te stellen of er patiënten zijn overleden door het handelen van de arts. “Het gaat om mensen die sowieso al heel erg ziek zijn of waren”, aldus de ziekenhuiswoordvoerder.

Maatregelen genomen

Het Nijmeegse ziekenhuis wil niet zeggen hoe de oncoloog in de problemen is gekomen. Er zijn maatregelen genomen die dergelijk disfunctioneren van specialisten in het vervolg eerder aan het licht moeten brengen. Een door het ziekenhuis ingesteld hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter dient op 1 juli bij het Gerechtshof in Arnhem. (ANP)