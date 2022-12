NIP: geen oplossingen geboden tijdens rondetafelgesprek vrije artsenkeuze

Het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het behoud van vrije artsenkeuze heeft weinig opgeleverd. Dat meldt het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). “Duidelijk werd dat de zorgcontractering voor cliënten en (veel) zorgaanbieders te complex en onvoldoende transparant is.”

Tijdens het gesprek in de Tweede Kamer presenteerden verschillende partijen hun standpunt over het behoud van de vrije artsenkeuze. Vanuit de ggz spraken onder andere MIND, LVVP en op persoonlijke titel een psychiater over de noodzaak tot het behoud van de vrije artsenkeuze.

Tweedeling

De zorgverzekeraars gaven het belang van meer controle op de zorgaanbieders aan en wezen op het feit dat zij op deze manier de doelen rond passende zorg gerealiseerd willen zien. “Opmerkelijk was de rol van de NZa en ACM. Zij wezen vooral op het risico van tweedeling in de zorg”, stelt het NIP. Oplossingen werden volgens het instituut niet geboden. “Maar duidelijk werd dat de zorgcontractering voor cliënten en (veel) zorgaanbieders te complex en onvoldoende transparant is.” Daarbij werd de oproep gedaan aan de politiek om zich in de discussie te baseren op cijfers en feiten en niet alleen op de scenario’s van de zorgverzekeraars.

Position paper

De zorgaanbieders, professionals en cliënten willen naast keuzevrijheid meer gelijkwaardige contractering en grotere transparantie nastreven. Op 5 december was in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de vrije artsenkeuze. NIP, NVP, NVvP en P3NL hebben daaraan voorafgaand gezamenlijk een position paper opgesteld. De beroepsverenigingen blijven zich gezamenlijk hard maken voor het behoud van de vrije artsenkeuze.