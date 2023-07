NIP tevreden met nieuwe toeslag psychodiagnostiek in zpm

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in de nieuwe regelgeving voor 2024 een toeslag psychodiagnostiek opgenomen. Daarin wordt zowel de directe als de indirecte tijd uit analyses is meegenomen. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is tevreden met deze nieuwe toeslag in de ggz en forensische zorg.

Het NIP en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) verzochten de NZa afgelopen najaar om de regels voor psychodiagnostiek binnen het nieuwe zorgprestatiemodel te wijzigen. “Dit omdat we signalen kregen dat psychodiagnostiek in de praktijk onder druk kwam te staan en het niet kostendekkend uit te voeren was”, aldus het NIP.

Oplossing gevonden

“Gezien het belang van kwalitatief goede psychodiagnostiek hebben partijen in de tussentijd, hard gewerkt om tot een oplossing te komen. Deze is nu gevonden”, aldus het instituut. De NZa heeft één prestatie psychodiagnostiek gemaakt waarin zowel de directe als de indirecte tijd uit analyses is meegenomen. “Dit is een toeslag op het diagnostiekconsult vanaf 120 minuten en is niet beperkt naar setting of beroep”, meldt het NIP. De toeslag is in de nieuwe regelgeving voor 2024 opgenomen.