Nivel bezorgd over geslachtsoperaties intersekse kinderen

Per jaar zijn ongeveer tien operaties aan de geslachtsorganen uitgevoerd op intersekse kinderen van onder de 12 in de periode 2014 tot en met 2020. Het gaat hierbij om kinderen die zijn geboren met een lichaam dat niet overeenkomt met het typische beeld van een mannen- of vrouwenlichaam. Een deel van de operaties was medisch gezien noodzakelijk, maar er zijn ook kinderen geopereerd vanwege cosmetische en psychosociale redenen. Onderzoekers van het instituut Nivel zijn bezorgd dat kinderen daarom soms onnodig worden geopereerd.

In totaal zijn 58 kinderen van onder de 12 jaar 65 keer geopereerd aan de geslachtsorganen in de periode van 2014 tot en met 2020. In de meeste gevallen gaat het om operaties aan de eileiders en eierstokken vanwege tumoren en ontstekingen.

Niet medisch noodzakelijk

Onderzoekers halen uit gesprekken met zorgverleners dat ouders er soms op aandringen om hun kind te laten opereren terwijl dit medisch niet noodzakelijk is – zonder cijfers te noemen. Dat doen ze bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat hun kind later wordt gepest of omdat het in bepaalde omgevingen moeilijk ligt dat iemand een intersekse persoon is.

Zorgverleners zijn de afgelopen tien jaar veel terughoudender geworden om dit soort verzoeken te honoreren, zeggen zij. De onderzoekers wijzen er ook op dat onnodige chirurgische ingrepen bij kinderen in strijd zijn met de mensenrechten.

Nieuw beleid

De VN en andere internationale gremia vinden ook dat de wensen van ouders nooit de reden mogen zijn om jonge kinderen te opereren. “Elke operatie brengt immers risico’s met zich mee en er is weinig of geen onderzoek bekend dat aantoont dat ingrijpen op jongere leeftijd minder complicaties met zich meebrengt”, schrijft het Nivel.

Het Nivel heeft dit onderzoek gedaan op verzoek van de Tweede Kamer. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil voor de zomer reageren op het onderzoek met eventueel nieuw beleid.