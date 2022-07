Nivel: diabetespatiënten krijgen eerder leefstijlbegeleiding dan medicatie

Dat blijkt uit recent onderzoek van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Patiënten die wel starten met diabetesmedicatie krijgen gemiddeld zeven weken na diagnose het eerste recept. Patiënten met ernstig verhoogde glucosewaarden starten eerder met medicatie dan gemiddeld. Mensen met matig verhoogde glucosewaarden juist iets later.

Diëtist

Opvallend is dat mannen met diabetes eerder met medicijnen starten dan vrouwen. Vrouwen met diabetes gaan eerder naar de diëtist, maar er is niet onderzocht of dat ook de reden is dat zij later starten met medicatie. Uit de onderzoeken bleek ook dat jongere diabetespatiënten eerder met medicijnen starten dan oudere.

Nivel onderzocht in opdracht van VWS de zorg die patiënten met diabetes type 2 ontvangen van de huisarts en de diëtist. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van bijna duizend patiënten met diabetes type 2 uit meer dan driehonderd huisartspraktijken en meer dan tachtig diëtetiekpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.