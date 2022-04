Nivel en Utrechtzorg beginnen regionale kennisalliantie

Nivel levert het onderzoek, Utrechtzorg kent de spelers op de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn. Met de alliantie willen beide partijen arbeidsmarktvraagstukken beantwoorden met wetenschappelijk onderzoek. Hierop kunnen praktische interventies worden ingezet.

Volgens Nivel en Utrechtzorg is dat “geen overbodige luxe voor het werkgebied van Utrechtzorg, waar regionaal een gezamenlijk tekort van 13.900 zorgmedewerkers wordt voorspeld in het jaar 2031”. Onderzoekers starten met de vraag welke patronen er te ontdekken zijn in- de uitstroom van medewerkers.

Vincent Alkemade, directeur-bestuurder van Utrechtzorg: “We kunnen hierdoor als regio gericht onderzoeken welke interventies het meeste effect zullen hebben en waar toekomstige knelpunten liggen.” De samenwerking duurt in eerste instantie twee jaar.