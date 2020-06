Nivel: in 2019 gemiddeld vijf keer contact met de huisartsenpraktijk

Interessant voor u

Blog

Opinie

Afrekening Covid-19

Zorginstellingen hebben een spilfunctie gespeeld in het bezweren van de coronacrisis. Bij de verwachte tweede golf zal er weer een zwaar beroep op hen worden gedaan. Omdat Covid-19 een forse impact heeft op de operationele bedrijfsvoering van zorgaanbieders moeten we hen nu niet opzadelen met administratieve lastenverzwaring in de vorm van een gedetailleerde verantwoording over alle gemaakte kosten en gederfde opbrengsten inclusief accountantscontrole. Laten we de afrekening van de coronacrisis liever op basis van vertrouwen vormgeven via verantwoording in de jaarrekeningen 2020 en 2021, betogen PwC'ers Helmer de Coninck en Joost Gerrits.