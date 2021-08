Nivel: Koppeling data diëtist en huisarts biedt onderzoeksmogelijkheden

De diëtetiekregistratie over 2019 uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevatten gegevens van ruim 71.000 patiënten. Voor deze patiënten is gekeken of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties voorkwamen. Het koppelen van de deze data op patiëntniveau is gedaan op basis van pseudoniemen, dit gaf een borging van de anonimiteit van de patiënten.

Koppelen

Door de gegevens te koppelen, krijgen onderzoekers meer inzicht in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een patiënt. Je kunt zien wanneer specifieke patiëntgroepen bij welke zorgverlener komen, en in welke volgorde ze dan zorg krijgen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk te onderzoeken hoeveel jaar na de diagnose diabetes iemand bij een diëtist komt, en welke factoren dat bepalen. Ook kunnen de onderzoekers via de koppeling specifieke patiëntengroepen bij de diëtist met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld patiënten met en zonder medicatie.

Diëtist

Eerder bleek al dat koppeling van patiëntgegevens van de fysiotherapeut met die van de huisarts nieuwe informatie voor vervolgonderzoek oplevert. Voor bijna 11% van de patiënten bij de diëtist is binnen Nivel Zorgregistraties ook informatie bekend vanuit de huisartspraktijk (hap). Koppeling biedt meer inzicht over bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen en medicatiegebruik. Hierdoor is volgens het Nivel het zorggebruik en het zorgproces van specifieke patiëntgroepen in kaart te brengen.

Huisartsregistratie

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 11% van de patiënten uit de diëtetiekregistratie ook bekend is in de huisartsregistratie. De praktijken binnen de diëtetiek- en huisartsregistratie die aangesloten zijn bij de Nivel Zorgregistraties zijn beiden verspreid over het hele land, maar de populaties overlappen slechts deels. Van deze 11% patiënten is de informatie van beide zorgverleners dus te koppelen. Deze gekoppelde patiënten blijken representatief voor alle diëtetiekpatiënten.