Nivel: Nederlanders solidair bij betaling zorgbehandelingen van anderen

Zorgbehandelingen

De ‘Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel’ geeft de solidariteit van burgers weer door de betalingsbereidheid voor zorgbehandelingen te meten onder de algemene bevolking in Nederland. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Mensen betalen mee aan de zorgkosten van henzelf en anderen, onder andere via de premie voor de zorgverzekering.

Solidair

De vragen over solidariteit worden sinds 2013 om het jaar voorgelegd aan een steekproef van 1.500 panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, een onderzoeksinstituut voor de eerste lijn. De responsratio in 2021 was 56 procent. Ook onderzoekt het Nivel via het panel hoe mensen de solidariteit van anderen inschatten.

Bereidheid

De bereidheid om te betalen voor de zorg van anderen is licht toegenomen van 73 procent in 2013 naar 78 procent in 2021. De verwachte solidariteit van anderen is door de jaren heen niet veranderd. In 2021 verwacht 61 procent van de Nederlandse bevolking dat anderen bereid zijn om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen, tegenover 60 procent in 2013.