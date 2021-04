Nivel onderzoekt langetermijngevolgen van corona

Ook brengt het Nivel de sociale en andere gevolgen in kaart, zoals het vermogen van patiënten om te werken. Voor de meeste mensen verloopt het ziekteproces mild na een besmetting met het virus, maar sommigen blijven langere tijd last houden van klachten. Over die laatste groep mensen is nog maar weinig bekend.

Het Nivel onderzoekt het verloop, de ernst en de korte- en langetermijneffecten van een besmetting bij 250 patiënten die een coronabesmetting hebben doorgemaakt. De deelnemers aan het onderzoek worden vanaf deze maand via de huisarts geselecteerd en gevraagd mee te doen. Ze worden ondervraagd vlak na het oplopen van het virus en na drie maanden.

Volgens het Nivel kunnen de inzichten uit het onderzoek bijdragen aan het verbeteren van de coronazorg en de ondersteuning van coronapatiënten. Het instituut verwacht later dit jaar met de eerste resultaten te komen. (ANP)