Nivel ontwikkelt gesprekshandleiding bij Ziektelastmeter COPD

Het gebruik van het meetinstrument Ziektelastmeter COPD blijkt bevorderlijk voor de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van patiënten. Hoe het gesprek met de zorgverlener bijdraagt aan deze effectiviteit is echter onbekend. Het Nivel start daarom samen met de Universiteit van Maastricht een onderzoeksproject waarbij de resultaten leiden tot de ontwikkeling van een gesprekshandleiding bij de Ziektelastmeter COPD.

Communicatie

Nivel en de Universiteit van Maastricht onderzoeken hoe de communicatie over én met behulp van de Ziektelastmeter COPD momenteel verloopt in de spreekkamer en hoe deze gesprekken wordt ervaren door zorgverlener en patiënt. De Ziektelastmeter COPD wordt gebruikt bij het gesprek met de patiënt met COPD-klachten en het gezamenlijk opstellen van het behandelplan. De onderzoekers kijken daarbij ook naar patiënttevredenheid, ervaren kwaliteit van zorg en de intentie tot gedragsverandering.

Gesprekshandleiding

Het project zal resulteren in een openbaar toegankelijke gesprekshandleiding ‘Praten over ziektelast COPD’. De gesprekshandleiding is bedoeld voor zowel zorgverleners als patiënten en wordt aangeboden aan zorgverleners die tijdens hun consulten willen werken met de Ziektelastmeter COPD. De uitnodigingen voor praktijondersteuners somatiek staan uit. (Nivel)