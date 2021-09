Nivel: situatie en ontvangen zorg mensen met dementie nauwelijks veranderd ten opzichte van 2017

Uit het Register Dementiezorg en Ondersteuning blijkt dat de situatie van mensen met dementie, evenals de zorg die zij ontvangen, in 2018 en 2019 nauwelijks veranderd is ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel die de resultaten presenteert in twaalf factsheets.

Het Register Dementiezorg en Ondersteuning geeft inzicht in achtergrondkenmerken van mensen met dementie. Ook geeft het register informatie over de zorg en ondersteuning die mensen met dementie krijgen. De onderzoekers vergeleken en combineerden hiervoor verschillende databronnen te combineren. Zorgmanagers en coördinatoren van dementienetwerken kunnen de informatie gebruiken om met partners in gesprek te gaan. Eerder verschenen er zes factsheets (1 t/m 6), met gegevens uit 2017. Deze factsheets zijn nu geactualiseerd (7 t/m 12) met gegevens uit 2018 en 2019.

Niet-westerse migratieachtergrond

Het percentage mensen met dementie dat in een zorginstelling woont schommelt in Nederland tussen de 36 procent tot 38 procent. Het percentage mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en dementie stijgt licht. In 2019 had in ons land 5 procent van de mensen met dementie een niet-westerse achtergrond. In 2017 en 2018 was dit nog 4 procent. De komende jaren zal blijken of deze trend doorzet.

Dementie

De cijfers uit 2018 tot 2019 zijn grotendeels gelijk aan die uit 2017. Soms zijn er kleine fluctuaties. Zo woonde in Nederland in 2017 en 2019 38 procent van de mensen met dementie in een zorginstelling. In 2018 ging het om 36 procent.