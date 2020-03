Nivel: Tandartsbrief zorgverzekeraars zeer welkom

Ouders worden door hun zorgverzekeraar graag geïnformeerd over de regels rond vergoeding van tandartsbezoeken van hun kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel. Eerder twijfelden verzekeraars of ze wel brieven mochten sturen over dat kinderen gratis naar de tandarts kunnen.

Tandartsen beklaagden zich vorig jaar over dat veel ouders van kinderen in lagere sociale milieus niet op de hoogte zijn over dat tandartsbezoeken voor minderjarigen gratis zijn. Zorgverzekeraars zouden kunnen zien wie niet naar de tandarts gaat en die ouders zo een brief kunnen sturen over dat tandartszorg voor kinderen in het basispakket zit. Na de aarzeling van zorgverzekeraars over privacyschending, meldde de Autoriteit Persoonsgegevens dat die brieven zeker wel verstuurd mogen worden.

Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar of ouders op die informatie van zorgverzekeraars zitten te wachten. En uit een enquête onder het Consumentenpanel van de onderzoeksinstelling, blijkt dat acht op de tien Nederlanders dat een goed idee vindt.

” Een brief van de verzekeraar kan hen helpen om de juiste zorg te krijgen, kan duidelijkheid scheppen en de service hoort volgens een aantal ouders bij het takenpakket van de verzekeraar”, schrijft het Nivel. Het gebruikte consumentenpanel heeft een potentieel bereik van 12.000 volwassenen.