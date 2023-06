Nivel: Vooral jongere zorgprofessional ziet werken tot pensioen niet zitten

De verwachting van zorgprofessionals om de zorgsector te verlaten groeit met de leeftijd tot 39 jaar. Na deze leeftijd neemt de behoefte om buiten de sector te gaan werken juist weer af. Vanaf de leeftijd van 50 jaar hebben minder zorgprofessionals plannen om komend jaar hun huidige baan te verlaten.

Een vijfde wil weg

Het onderzoek laat zien dat het aantal zorgprofessionals dat nadenkt over het veranderen van werk in de laatste tien jaar wel vrij stabiel is gebleven. Dit is een positieve bevinding, gezien onder meer de toenemende werkdruk in de zorg. Toch overwoog als nog 33 procent van de zorgprofessionals het afgelopen jaar om te veranderen van werk, werkgever of de zorg te verlaten. Een kleine groep van 20 procent zegt daadwerkelijk de intentie te hebben om de huidige baan te verlaten.

Nivel deed voor het onderzoek een peiling onder medewerkers. Afhankelijk van de vraag die werd gesteld vulden ruim 600 tot ruim 1000 medewerkers de vraag in.