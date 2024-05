Nivel wijst beste kwaliteit-van-leven-vragenlijst in wijkverpleging aan

Het Nivel onderzocht de voor- en nadelen van verschillende bestaande vragenlijsten voor de kwaliteit van leven voor cliënten in de wijkverpleging. Uiteindelijk kwam de Mijnkwaliteitvanleven-vragenlijst als meest geschikte uit de bus. “Deze blijkt voor zowel de wijkverpleegkundigen als de cliënten de meest verpleegsensitieve te zijn en kan goed worden ingezet om de kwaliteit van leven van de doelgroep te meten”, schrijft het Nivel.

Tweetrapsraket

De conclusie is getrokken na een tweetrapsraket aan onderzoeken. Eerst werden uit vijftig vragenlijsten vijf aangewezen als het meest kansrijk. Dat waren PROMIS-SF, Mijnkwaliteitvanleven (verkorte versie), WHOQoL-BREF en AQoL-8D. Daarvan werd de zogeheten verpleegsensitiviteit in kaart gebracht. Dat is de mate waarin de uitkomsten van de vragenlijsten te beïnvloeden zijn door de wijkverpleging. Daarnaast onderzochten de onderzoekers of de vragen rond de inzet van hulp(middelen) of ingeschatte effecten van zorg van belang werden gevonden voor de ervaren kwaliteit van leven.

Het Nivel heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging, die eind 2023 is ontbonden.