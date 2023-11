Nederlandse ggz: motie over toewijzing opleidingsplaatsen heeft geen effect

De Nederlandse ggz steunt de intentie van de aangenomen Kamermotie over de toewijzing van opleidingsplaatsen in de ggz. Maar de maatregel zou helemaal geen effect hebben op versterking van de crisisdienst, zegt de branchevereniging.

“Dit komt doordat het grootste probleem in de crisisdienst de beschikbaarheid van psychiaters is en die wordt met deze motie niet opgelost, omdat deze niet worden toegewezen aan vrijgevestigde praktijken”, zegt Jeroen Pepers, directeur van de Nederlandse ggz. “Een verschuiving van opleidingsplaatsen voor gz-psychologen geeft geen effect op de bezetting in de crisisdienst, omdat deze niet betrokken zijn in de directe uitvoer van de crisisdienst.”

Verdeelsleutel

Met de motie wordt de verdeelsleutel van ggz-opleidingsplekken aangepast. De voorkeur van motie-indiener Joba van den Berg gaat uit naar meer opleidingsplekken bij ggz-aanbieders die meedoen met crisisdiensten, hoogcomplexe en multizorg leveren en afspraken maken over kwantiteit in relatie tot kwaliteit.

Inzet zelfstandig psychiaters

Om crisisdiensten te versterken ziet de Nederlandse ggz meer in maatregelen die de inzet van zelfstandige psychiaters in de crisisdiensten bevorderen en denkt daar graag over mee. “En daarnaast willen we de Tweede Kamer nogmaals oproepen de raming van het capaciteitsorgaan te volgen. Voldoende gz-psychologen lossen weliswaar het probleem in de bezetting van de crisisdienst niet op, maar dragen wel bij aan het reduceren van de wachtlijsten in de cruciale zorg”, besluit Pepers.