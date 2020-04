NMO-bestuurder Hooseman gaat met pensioen

Interessant voor u

Reële oplossing voor de gespecialiseerde jeugdzorg

Op 20 maart verscheen de brief van de ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker over de beoogde regionalisering van de gespecialiseerde jeugdzorg. In de keuzes voor oplossingen dreigt een tekort aan expertise en ontbrekend duurzaam perspectief.