NOA Amsterdam krijgt transformatiegeld

NOA biedt medische zorg en ondersteuning aan huis bij kwetsbare ouderen met een complexe problematiek. Dat doet NOA op verzoek van een huisartsenpraktijk, vaak in een vroegtijdig stadium. Projectleider Barbara Wendrich: “Zo voorkomen we stressvolle bezoeken aan ziekenhuis of spoedeisende hulp. Ook kunnen we opname in een verpleeghuis vaak uitstellen.”

Binnen het NOA bundelen de specialisten ouderengeneeskunde zeven organisaties hun krachten: Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Family Supporters, Vivium en ZGAO en ketenpartners Amsterdamse Huisartsenalliantie, Amsterdam UMC, Amsterdam Vitaal & Gezond en de SIGRA.

Erkenning

Wendrich: “Met deze erkenning en de financiële toezegging van de zorgverzekeraars kunnen we nu bij nog meer huisartsenpraktijken en ouderen – op een laagdrempelige, efficiënte en goede manier – ouderengeneeskunde aan huis bieden.”

Het programma Beter Oud in Amsterdam (BOA) van de Amsterdamse Huisartsenalliantie is een aantal jaar geleden gestart om de integrale ouderenzorg in Amsterdam op de kaart te zetten. NOA voegt hier de ouderengeneeskunde aan huis aan toe.

Huisartsenpraktijken kunnen het NOA niet alleen inschakelen voor een huisbezoek, maar ook overleggen met een specialist ouderengeneeskunde bij complexe zorgvragen. Biesheuvel: “We zijn binnen 24 uur beschikbaar voor telefonisch overleg en kunnen deelnemen aan multidisciplinair overleg.”

Toekomst

Door de financiële toezegging vanuit het IZA kan NOA aan de slag om passende ouderenzorg in de wijk ook in de toekomst blijvend mogelijk te maken, aldus Wendrich: “Hoewel alle partijen nu al hebben laten zien dat ze samen tot mooie resultaten komen, willen we de komende jaren die samenwerking verder optimaliseren. Doel is om over drie jaar zelfstandig – zonder subsidie – te werken.”