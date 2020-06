Nog 20 dagen voor aanvraag continuïteitsbijdrage

Dat maakte Zorgverzekeraars Nederland woensdagmiddag bekend. Volgens ZN zijn al duizenden zorgaanbieders geholpen met de steunregeling.

Percentage van omzet

De regeling, die zorgt dat zorgverzekeraars een percentage van de reguliere omzet uitbetalen voor de periode van 1 maart tot eind juni, loopt bijna ten einde en dat geldt dus ook voor de aanmeldtermijn. Sinds half mei konden ze zich aanmelden. De meeste zorgaanbieders krijgen tussen de 70 en 90 procent van hun reguliere omzet, omdat ze een groot deel van hun behandelingen niet konden uitvoeren tijdens de coronacrisis.

Aanvragen intrekken kan nog tot 30 juni en maximaal vijf dagen na de aanvraag.

Inhaalzorg

Als deze zorgaanbieders later in het jaar een deel van de uitgestelde behandelingen inhalen, krijgen ze hierover ook een lager tarief. Volgens ZN was er onder zorgaanbieders veel onduidelijkheid over hoe die inhaalzorg zou worden bepaald, omdat dit de omzet zou betreffen die boven het normale niveau uitkomt. ZN verduidelijkt nu dat ze zal uitgaan van inhaalzorg over de hele periode wordt berekend en dus niet per maand.

Ggz-aanbieders die zorg met verblijf aanbieden en een omzet hebben tot 10 miljoen euro, kunnen zich nog langer aanmelden. Hun steunregeling is pas sinds dinsdag 23 juni open voor aanmelding.