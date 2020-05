Zorgverzekeraars: Al het premiegeld naar reguliere zorg en coronarekening uit reserves

Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei continuïteitsbijdragen gaan aanvragen bij zorgverzekeraars. In het reddingsplan van zorgverzekeraars krijgen zorgaanbieders nu een hoog percentage, maar levert inhaalzorg straks minder op, laten Menzis-bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar en Zorg en Zekerheid-topman Ton van Houten namens Zorgverzekeraars Nederland weten aan Skipr. “We gaan volledig uitgeven wat we aan premies hebben ontvangen.”

Noodsteun

De zorgverzekeraars presenteren vrijdagavond samen dit gespecificeerde plan voor noodsteun aan zorgaanbieders die geen coronazorg leveren, maar waar het werk grotendeels stil ligt. De steun bedoeld voor allerlei soorten zorgverleners met een jaaromzet tot 10 miljoen euro. “Ziekenhuizen, grote ggz-aanbieders en revalidatiecentra vallen er buiten en krijgen maatwerk”, vertelt Wenselaar. Daar willen de zorgverzekeraars voor 1 juli een regeling voor klaar hebben. Vorige week werden al 100 procent voorschotten aan ziekenhuizen beloofd.

Voorschotten

Sinds de aankondiging van zorgverzekeraars dat ze zorgaanbieders per deelsector een percentage van hun omzet zouden geven als bijdrage om hen in leven te houden, was de grote vraag welk percentage bij welke zorgaanbieders hoorde. Van Houten “Eerst hebben we een voorschotregeling (zorgaanbieders konden versneld 70 procent van omzet aanvragen, red.) aangekondigd en zo tijd genomen om onderzoeksinstelling Gupta te laten kijken naar hoe hoog de lopende kosten per beroepsgroep zijn. Daar is de hoogte van de continuïteitsbijdrage op gebaseerd.

Percentages

Bij het presenteren van deze regeling zijn de percentages nog nét niet helemaal klaar. Ze worden nog eenmaal nagerekend en kunnen dus nog niet mee in dit artikel. Wel kan Wenselaar zeggen dat de wijkverpleging hoge lopende kosten heeft (aan personeel) en audiciens erg laag (gezien de apparatuur). Hoge lopende kosten staan dus gelijk aan een hogere continuïteitsbijdrage.

Waar eerder werd aangekondigd dat percentages tussen 60 en 85 procent zouden uitkomen, ligt de bandbreedte voor de meeste zorgaanbieders nu tussen 75 en 87 procent. Volgens Van Houten zit ‘het gros’ van de beroepsgroepen boven de 80 procent, zoals fysiotherapeuten, de wijkverpleging, kraamzorg en tandartsen. Zbc’s juist op 75 procent en audiciens ‘nog lager’. Een tabel met exacte percentages per beroepsgroep wordt dit weekend bekendgemaakt.

Naar verluidt krijgen openbare apotheken, die 20 procent minder medicijnen verkopen tijdens de coronacrisis, 86 procent van hun normale omzet.

‘Niet terugbetalen’

“Zorgaanbieders kunnen die continuïteitsbijdrage aanvragen en hoeven die niet terug te betalen”, benadrukt Van Houten. Als ze een deel van hun zorgverlening wel kunnen voortzetten (tandartsen en fysio’s hebben hun werk weer gedeeltelijk hervat), krijgen ze daar gewoon 100 procent van de declaratie vergoed. De rest van hun voorspelde omzet komt dus tegen een percentage van 75 tot 87 procent als continuïteitsbijdrage. Dat zijn volgens Van Houten ‘hoge percentages’. “Als je na vier maanden weer volledige omzet draait, kun je door deze regeling nog maar maximaal 3 procent van je jaaromzet mislopen.”

Inhaalzorg

Dat de zorgorganisaties nu een continuïteitsbijdrage krijgen, drukt de vergoeding van inhaalzorg na de coronacrisis. De zorgverzekeraars ‘spiegelen’ de percentages die nu worden uitgekeerd namelijk. Is nu het percentage hoog, dan is straks het percentage dat betaald wordt voor inhaalzorg juist lager. Als voorbeeld: bij het hoge percentage voor apotheken van 86 procent continuïteitsbijdrage, hoort een vergoeding van inhaalzorg tot 45 procent van het normale tarief.

Van Houten: “Na de coronacrisis – we verwachten dat deze regeling voor vier maanden gaat gelden – kunnen zorgaanbieders weer hun reguliere omzet halen. Alles wat dan boven de 100 procent van hun voorspelde omzet uitkomt, krijgen ze tegen een lager percentage vergoed. Dat is de inhaalzorg, waar ze al een bijdrage voor hebben gekregen.”

Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid.

Aanneemsom

In de afgelopen weken opperden zorgpartijen dat het handig zou zijn om dit jaar met een aanneemsom te werken. Gewoon de volledige verwachte omzet en geen ingewikkelde declaratie of verantwoording, maar vertrouwen dat daar de zorg van verleend kan worden. Wenselaar: “We volgen die redenering wel, maar zorgen hiermee dat de regeling niet voor sommige zorgaanbieders heel voordelig is en andere hierdoor tekort komen.”

Premiegeld gaat op

De zorgverzekeraars vinden dat ze een flinke handreiking doen. Wenselaar: “We willen op een faire manier omgaan met iedere beroepsgroep en zorgvuldig omgaan met het premiegeld van verzekerden.” Van Houten stelt dat de zorgverzekeraars via deze continuïteitsbijdragen en de inhaalzorg ‘al het premiegeld dat ze hebben ontvangen volledig zullen inzetten’. “Dat gaat dan naar de reguliere zorg. De rest komt uit de reserves. Er komt namelijk ook nog een rekening aan voor de kosten van coronazorg.”