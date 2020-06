Nog 96 coronapatiënten op ic

Interessant voor u

RIVM-website Infectieradar tijdelijk offline na datalek

Bij de website Infectieradar, waarmee het RIVM informatie verzamelt over gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona, is sprake geweest van een datalek. Daardoor waren persoonlijke gegevens in te zien, zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS.