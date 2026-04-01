Nog een nieuwe flexpool, nu voor Noord-Hollandse zorgmedewerkers

De zorgorganisaties achter de nieuwe flexpool zijn: Magentazorg, Omring, Samen en De Zorgcirkel. De nieuwe flexpool moet zorgen voor meer stabiliteit op de werkvloer en behoud van personeel.

Vaker voldoende zorgmedewerkers

Door de regionale flexpool zijn er volgens de zorgorganisaties vaker voldoende zorgprofessionals beschikbaar. “Afspraken gaan door zoals gepland en cliënten krijgen minder te maken met wisselende gezichten”, aldus het persbericht.

App

Medewerkers kunnen via FlexZo werken bij ouderenzorgorganisaties die zijn aangesloten bij de flexpool. Zij zijn in dienst bij één organisatie, maar kunnen ook werken bij de andere organisaties. Via een app krijgen de medewerkers een overzicht van alle beschikbare diensten in de regio. Zij kunnen zich daar op inschrijven.

Strengere wetgeving

Steeds meer zorgorganisaties zijn bezig met het opzetten van flexpools als antwoord op de strengere wetgeving tegen schijnzelfstandigheid onder zzp’ers. Zorgaanbieders besluiten zich te houden aan de geldende wetgeving en stoppen met de inzet van schijnzelfstandigen. Zij kunnen schijnzelfstandigen dan verwijzen naar de flexpool.

Uitzondering op btw

Een heikel punt van de flexpools is dat zorgaanbieders nog steeds 21 procent btw moeten betalen. Zorgorganisaties uit Brabant hebben met FLAIR een uitzondering gekregen op de btw-heffing van het ministerie van VWS en Sociale Zaken.