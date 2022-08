Nog geen problemen na sluiting spoedeisende hulp Zoetermeer

“De ziekenhuizen laten weten dat ze het merken, maar de effecten zijn eigenlijk marginaal”, aldus manager van het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) Frank de Groot. Donderdag hebben de zorginstellingen in de regio een eerste evaluatie gehouden van de samenwerking na de sluiting.

Tot 1 oktober

De SEH in Zoetermeer is vanaf deze week van dinsdagochtend tot vrijdagochtend dicht door personeelstekorten. Met ziekenhuizen, huisartsen en de ambulancedienst in de regio zijn afspraken gemaakt over het overnemen van patiënten. De gedeeltelijke sluiting van de SEH in Zoetermeer duurt tot 1 oktober.

NAZW

De omringende ziekenhuizen vingen de afgelopen dagen “een paar patiënten per dag extra” op, aldus De Groot. Het NAZW maakt regionaal afspraken over het in stand houden van de acute zorg. Volgens De Groot gaan de ziekenhuizen vanaf volgende week precies bijhouden hoeveel extra patiënten uit Zoetermeer ze op hun spoedeisende hulpdiensten zien binnenkomen. Het gaat onder meer om het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Wachttijden

Voorzitter van Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) David Baden zei eerder dat hij verwachtte dat ziekenhuizen in de regio vooral vanaf september last zouden gaan krijgen van langere wachttijden op de SEH’s. Dan zijn de meeste mensen terug van vakantie en wordt het sowieso drukker op hulpposten, aldus Baden. De Groot voegt daaraan toe dat het effect van terugkerende vakantiegangers hopelijk wel wordt opgeheven doordat ook zorgpersoneel tegen die tijd terug is van verlof. (ANP)