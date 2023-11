‘Nog steeds weinig kwaliteitsinformatie over kankerbehandeling beschikbaar’

Voor veel patiënten met kanker is nog steeds weinig kwaliteitsinformatie beschikbaar over hun behandeling, meldt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). “Helaas is er voor mensen met kanker anno 2023 nog steeds te weinig informatie beschikbaar om te weten welke expertise een ziekenhuis heeft.”

“Ziekenhuizen zijn sinds 2006 verplicht kwaliteitsinformatie openbaar te maken, zodat patiënten keuze-informatie over ziekenhuizen hebben”, aldus NFK. “Onderzoek naar de beschikbare informatie laat zien dat 66% van het totaal aantal nieuwe kankerpatiënten ‘iets’ van informatie kan vinden want voor sommige aandoeningen zijn bijvoorbeeld alleen chirurgische data beschikbaar, maar niet alle patiënten komen in aanmerking voor een operatie.”

Expertise

Maar bijvoorbeeld over chemotherapie, bestraling, diagnostiek en nazorg zou nauwelijks informatie openbaar zijn. “Na 18 jaar blijkt dat van de 125.000 mensen die jaarlijks de diagnose kanker krijgen, er voor zo’n 40.000 mensen geen openbare kwaliteitsinformatie beschikbaar is inzake hun vorm van kanker. Concreet betekent dit dat het voor de patiënt onduidelijk is welke expertise een ziekenhuis heeft.”