Noodklok geluid om volumeprikkel medisch specialisten

Specialisten en deskundigen luiden de noodklok over onnodige operaties en ziekenhuisbehandelingen, schrijft De Telegraaf . Het levert ziekenhuizen jaarlijks miljarden op, terwijl elders in de zorg moet worden bezuinigd.

Volgens Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie, is de financiële prikkel in het systeem de hoofdoorzaak. “Hoe meer ze opereren, hoe meer ze verdienen”, zegt hij tegen De Telegraaf. Ziekenhuizen krijgen per behandeling betaald.

Onnodige operaties

Onnodige ingrepen zijn volgens de medische richtlijnen bijvoorbeeld meniscusoperaties bij mensen boven de vijftig en buisjes bij jonge kinderen. “Tientallen procenten van alle diagnostiek en operaties in het ziekenhuis kunnen nog altijd worden geschrapt”, zegt Xander Koolman, hoogleraar gezondheidseconomie. “Dat is wat medisch specialisten mij zelf vertellen.”