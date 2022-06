Noodkreet: jeugdstrafrecht in de knel

Kinderrechters vrezen dat de kans toeneemt op herhaling van de soms ernstige delicten waarvoor zij jongeren veroordelen, schrijft de Volkskrant. Er is steeds vaker geen tijdige of juiste hulp voor die jongeren. Het ministerie van Justitie bevestigt desgevraagd dat de wachttijden in de keten oplopen, onder meer door personeelsgebrek. Forensische zorgaanbieders zeggen in een reactie dat ze soms aanlopen tegen gemeentelijke budgetplafonds, waardoor ze opgelegde zorg niet kunnen bieden.