Noodkreet: hartchirurgische zorg zit in de verdrukking

Het bestuur van de nvt luidt in een brief aan minister Van Ark de noodklok. Er is volgens hen onvoldoende oog voor het feit dat hartchirurgische zorg fundamenteel verschilt van andere vormen van planbare zorg. Dat komt omdat na een operatie – of die nou acuut is of electief – altijd opvang op de ic nodig is. “Daarmee ‘concurreert’ de hartchirurgie dus één op één met andere ic-behoeftige zorg, in dit geval dus met gevorderde stadia van COVID”, zegt Jerry Braun, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie.

Verdeelsleutel

Als oplossing voor deze nijpende situatie pleit Braun voor een andere verdeelsleutel om ic-patiënten te spreiden. Die zou extra rekening moeten houden met de zestien centra die hartchirurgie verrichten. De noodkreet is dan ook tevens gericht aan de inspectie en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De nvt van de brief wijst er in de brief onder meer op dat dit jaar 1900 minder hartoperaties zijn uitgevoerd dan in 2019. De vereniging roept haar leden op om lokaal aandacht te vragen voor de situatie en het probleem aan te kaarten bij ziekenhuisbesturen.