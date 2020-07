Noodlijdende cateraar zet zorgtak in de etalage

Als onderdeel van de reorganisatie verliezen 140 medewerkers (100 fte) hun baan en worden tijdelijke contracten beëindigd. Het bedrijf telt nu nog 225 fte, waarvan 38 fte tijdelijk.

De landelijk opererende cateraar is hard getroffen door de coronacrisis. Was de omzet in 2019 nog ruim 46 miljoen euro, de afgelopen vier maanden is deze met ruim 90 procent gedaald. Voor 2021 gaat de onderneming uit van een omzetniveau van 35 procent ten opzichte van 2019.

Buffer

Maison den Boer is in de zorg bekend als moederbedrijf van de gespecialiseerde leverancier van ziekenhuismaaltijden FoodforCare. De activiteiten van dit winstgevende bedrijfsonderdeel worden ontvlecht en verkocht. “Hiermee spelen we als onderneming geld vrij om de reorganisatiekosten te kunnen betalen, maar stellen we ook de toekomst van Maison van den Boer veilig”, aldus directeur Willem de Boer. “Want ook na de reorganisatie lopen de vaste kosten door en blijft de omzet voorlopig nog lager dan gebruikelijk. Met de verkoop verschaffen we ons de benodigde buffer.”

Maison van den Boer verwacht dat de catering en hospitality activiteiten op de vaste locaties als weer langzaam op gang komen. Ook is er goede hoop dat enkele grote evenementen zoals de Tefaf en het ABN AMRO World Tennis Tournament doorgang kunnen vinden. Grootschalige partycatering, de specialiteit van het bedrijf, zal voorlopig nog niet echt op gang komen, verwacht Maison van den Boer.