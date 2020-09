Noord-Brabantse zorgorganisaties onthullen gezamenlijke naam

De bestuurlijke fusie van de drie zorgorganisaties werd eind maart al afgerond. De reden voor de samensmelting is dat de gefuseerde partijen verwachten gezamenlijk meer slagkracht te hebben om de druk op de verpleeghuissector het hoofd te bieden.

De nieuwe naam Mijzo is een combinatie van de woorden Mijn en Zorg. ‘Ziet mij’ is de bijbehorende pay-off. Meer informatie over de nieuwe gefuseerde organisatie is te vinden op de tijdelijke website www.mijzo.nl. Vanaf 1 januari wordt die vervangen door de definitieve site.