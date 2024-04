Noord-Hollandse zorgorganisatie voor derde keer beste werkgever in de gehandicaptenzorg

Onderzoeksbureau Effectory voert jaarlijks enquêtes onder medewerkers in de gehandicaptenzorg, waarin ze gevraagd worden naar diverse aspecten van het werkgeverschap van hun organisatie. Uiteindelijk rolt daar een rapportcijfer uit, in het geval van de SIG een 8,3, genoeg voor de titel beste werkgever. In 2018 en 2022 kwam de organisatie ook al als beste uit de bus.

Clustermanager Astrid Reulen werd tijdens de bekendmaking in Amsterdam gevraagd naar het geheim van de SIG. Ze wees erop dat het belangrijk is om het simpel te houden en medewerkers niet te vermoeien met ingewikkelde beleidsplannen.

De SIG biedt begeleiding en ondersteuning op alle levensgebieden (wonen, werken, dagbesteding en welzijn) aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autismestoornis. De organisatie is actief in negen gemeenten in de regio Kennemerland.