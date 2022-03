Noord-Limburgse gemeenten willen inzetten op jeugdzorg aan huis

Veertien Noord-Limburgse gemeenten en tien jeugdhulpaanbieders hebben een intentieverklaring getekend om kinderen zoveel mogelijk aan huis te helpen. De intentieverklaring gaat over meer ambulante behandeling thuis, voor jeugdigen in de leeftijd 0-18 jaar en hun gezinnen. De verklaring gaat over de zorginkoop vanaf januari 2023.

“We willen ervoor zorgen dat de hulp zoveel mogelijk thuis wordt geboden. Dus niet de jongere uit de vertrouwde omgeving halen, maar juist de hulp naar huis halen”, legt Chantal Nijkerken, wethouder in Venray uit.

Vertrouwde omgeving

“En waar verblijf elders toch nodig wordt geacht, kijken we eerst naar mogelijkheden in de directe vertrouwde omgeving. Als dat niet mogelijk is, kijken we naar kleinschalige en vooral tijdelijke oplossingen. Dit allemaal om de jongere en het gezin zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving te houden.”