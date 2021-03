Noorden Noord-Holland is grootste brandhaard, oorzaak onbekend

Het is niet duidelijk waarom juist het noordelijkste deel van Noord-Holland momenteel de grootste coronabrandhaard van Nederland is. Volgens de GGD Hollands Noorden is er nog geen directe oorzaak gevonden. “We krijgen het nog niet scherp. Het zit over alle leeftijdsgroepen. Als er bijvoorbeeld een festival uit de hand is gelopen, zou je het zo kunnen duiden, maar dat is er niet. Dit loopt al een aantal weken en het wil nog niet dempen”, laat een woordvoerder van de regionale gezondheidsdienst weten.

In de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 4600 mensen uit het noorden van Noord-Holland. Omgerekend komt dat neer op 701 vastgestelde besmettingen op elke 100.000 inwoners. Binnen de regio schiet Hoorn er nog boven uit. In die gemeente zijn in de afgelopen twee weken 861 mensen positief getest, oftewel 1175 op elke 100.000 inwoners. Naar verhouding is dat meer dan Amsterdam (324), Rotterdam (334), Den Haag (266) en Utrecht (217) bij elkaar. Ook in Den Helder hebben relatief veel inwoners het coronavirus opgelopen.

Een factor is volgens de GGD dat de uitbraak zichzelf in stand houdt. “Als er veel besmettingen zijn, worden er ook veel andere mensen besmet. Hoe hoger het aantal besmettingen om je heen, hoe groter de kans dat jij ook besmet raakt. Als je in een omgeving met weinig besmettingen rondloopt, is de kans klein dat jij het virus oploopt.”

Verbanden leggen

Het is volgens de GGD moeilijk om een verband te leggen met bijvoorbeeld het winterweer van een paar weken geleden, toen veel mensen samen schaatsten. “Dit is al een langere periode gaande. Het is lastig aan te geven waar het door komt, juist omdat het in de totale breedte van de bevolking zit. Als er clusters zijn, heb iets aanwijsbaars, maar er zijn geen opvallende clusters.”

Het is volgens de gezondheidsdienst ook niet zo dat mensen in het noorden van Noord-Holland zich minder goed aan de coronaregels houden dan anderen. “Incidenten heb je natuurlijk overal, maar wij hebben niet het beeld dat mensen wat aanrommelen, wij hebben de indruk dat de regio zich acceptabel aan de maatregelen houdt.”

Extra maatregelen

Het is nog niet bekend of er extra maatregelen in Noord-Holland Noord komen, bovenop de landelijke lockdown, om het aantal coronagevallen terug te dringen. De GGD roept mensen in elk geval op zich aan de bestaande regels te houden. “Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Heb je klachten of vermoed je dat je in aanraking bent geweest met iemand die het virus heeft, laat je dan testen. Ga in quarantaine. Zo voorkom je dat jij een verspreider wordt. Dat is de enige manier om het virus in bedwang te houden. De regels zijn niet voor niets bedacht.” (ANP)