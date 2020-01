Noorderbreedte leidt opnieuw woonzorgondersteuners op

Noorderbreedte gaat komend jaar opnieuw een grote groep woonzorgondersteuners plaatsen. Zo’n 60 medewerkers starten 6 januari met de opleiding “Samen een huishouding runnen”. Het scholingstraject is mogelijk dankzij extra verpleeghuisgelden van het ministerie van VWS.

De nieuwe woonzorgondersteuners helpen bewoners in hun woon- en zorgomgeving bij de dagelijkse bezigheden. Op deze manier dragen ze bij aan een waardevolle dag voor de bewoners van de woonzorglocaties van Noorderbreedte. In april 2019 nam Noorderbreedte al een eerste groep van 100 woonzorgondersteuners in dienst.

Kwaliteit

“Noorderbreedte heeft als organisatie bewust gekozen voor woonzorgondersteuners”, zegt bestuursvoorzitter Saskia van Opijnen. “We richten ons op kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Het welzijn van onze bewoners staat voorop. En daarin leveren woonzorgondersteuners een belangrijke bijdrage. Zij ondersteunen onze bewoners in hun woon- en zorgomgeving bij de dagelijkse bezigheden. Het helpen bij huishoudelijke werkzaamheden, bij de maaltijden en bij het begeleiden van dagelijkse activiteiten als het lezen van een krant.“

Aandacht

Noorderbreedte biedt de woonzorgondersteuners een opleiding en een jaarcontract met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Na de opleiding zijn zij in staat als onderdeel van het zorgteam te ondersteunen bij het runnen van het huishouden, zodat er nog meer liefdevolle aandacht is voor de bewoners.

Uitkering

De zorgaanbieder werkt samen met ROC Friese Poort en de Gemeente Leeuwarden. Een aantal van de beschikbare opleidingsplaatsen wordt ingevuld in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en zijn bestemd voor mensen die momenteel een uitkering ontvangen. Het bijzondere aan deze functie bij Noorderbreedte is dat de vooropleiding niet belangrijk is, maar juist de affiniteit met zorg en ouderen.