Noordkop leidt anderstaligen op voor ouderenzorg

Mensen die nog niet voldoende de Nederlandse taal beheersen, maar wel geïnteresseerd zijn in de zorg, kunnen in de kop van Noord-Holland vanaf begin 2020 een nieuwe opleiding voor Helpende/Verzorgende IG in de ouderzorg volgen. Het speciale scholingstraject is een initiatief van zorgaanbieder Omring, het Horizon College in Hoorn en WerkSaam.

Volgens de drie partijen blijkt dat er steeds vaker anderstaligen solliciteren op opleidingsplekken in de zorg. De sollicitant zou het vaak cognitief aan moeten kunnen, maar heeft een achterstand op taal. “Wij zijn ontzettend blij met deze samenwerking, omdat we met deze kruisbestuiving op een hele mooie manier in kunnen spelen op de krapte van de arbeidsmarkt”, zegt Tamara de Rie, Adviseur vakontwikkeling Omring.

Stageplekken

Er is plek voor 25 studenten. De verwachting is dat er na een jaar 20 studenten doorstromen naar een BBL plek binnen de zorgorganisaties. Omring zorgt binnen dit traject voor de stageplekken aan de studenten. Ook Stichting Niko en woongroep Samen hebben enkele stageplekken beschikbaar gesteld. “De studenten gaan in het eerste jaar drie tot vier dagen per week naar school en lopen dan ook stage bij Omring waarbij ze de nodige ondersteuning en begeleiding krijgen”, legt De Rie uit.

Taal

Vanaf het tweede leerjaar gaan de studenten leren en werken waarbij ze één dag per week naar school gaan en hun eigen inkomen verdienen. De opleiding duurt in totaal drie jaar. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de Nederlandse taal. In het eerste jaar is er vooral aandacht voor burgerschap, Nederlands en basiskennis voor de zorg. In tweede en derde jaar wordt verdieping gegeven op onderwerpen als basiszorg, anatomie en pathologie.