Noordwest draagt bijzondere tandheelkunde over aan Vogellanden

In Noordwest komen ongeveer 1.500 patiënten per jaar bij de bijzondere tandheelkunde. Dit zijn patiënten die niet bij een reguliere tandarts terecht kunnen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking of extreme angst, mensen met een niet-aangeboren aandoening aan de mond of kaken en ouderen met gebitsproblemen.

Focus op complexe zorg

In 2021 kondigde Noordwest Ziekenhuisgroep aan dat zij bijzondere tandheelkunde op locatie Alkmaar wil beëindigen. Het ziekenhuis gaat zich meer richten op hoog complexe en acute ziekenhuiszorg. Vanaf het begin van 2024 wordt de bijzondere tandheelkunde voor patiënten in Noord-Holland Noord daarom overgedragen aan Vogellanden. “Daarmee wordt de bijzondere tandheelkunde buiten de muren van het ziekenhuis aangeboden, maar blijft deze zorg dicht bij de patiënten in de regio”, meldt Noordwest Ziekenhuisgroep.

Op 1 augustus is de intentieverklaring voor de overdracht getekend door Floor Haak, bestuurder van Noordwest Ziekenhuisgroep, en Vogellanden-bestuurder Fenna Eefting. Om de patiënten in de regio te kunnen behandelen, is Vogellanden op zoek naar een geschikte locatie in de nabijheid van Alkmaar. “Alle tandartsen en assistenten van Noordwest mogen mee naar de nieuwe locatie”, vertelt bestuurder Eefting. “We zijn zeer tevreden met deze oplossing. Voor deze patiënten is het heel belangrijk dat zij tijdens de behandelingen dezelfde mensen blijven zien”, reageert Aniek Eijsink, tandarts gehandicaptenzorg. Vogellanden en Noordwest hebben afgesproken dat operaties met een groter operatierisico en multidisciplinaire operaties in Noordwest kunnen blijven plaatsvinden.