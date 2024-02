Noordwest gaat met Magentazorg samenwerken in dialysezorg

Ouderenzorgorganisatie Magentazorg en Noordwest Ziekenhuisgroep gaan samenwerken om extra plekken te creëren voor dialysezorg in de regio.

Noordwest zal in woonzorglocatie Zuyder Waert van Magentazorg een volwaardig dialysecentrum vestigen, waar patiënten terecht kunnen voor hoogwaardige dialysezorg. De vergunningaanvraag wordt voorbereid en het doel is om het centrum begin 2025 te openen met zes beschikbare plekken voor dialysepatiënten.

De samenwerking tussen Magentazorg en Noordwest Ziekenhuisgroep komt voort uit de groeiende patiëntenpopulatie en de uitdagingen in de beschikbaarheid van dialyseplaatsen in Alkmaar. Een aanzienlijk deel van de dialysepatiënten die nu in Alkmaar geholpen wordt, komt uit Heerhugowaard.

Waarborgen van continuïteit

“We hebben verschillende alternatieven overwogen en diverse locaties bekeken, maar Magentazorg bleek de meest geschikte partner voor onze visie op hoogwaardige en nabije zorg. Daarnaast is het een 24-uurs zorginstelling, wat de continuïteit van de zorg waarborgt”, aldus Jurgen Sernee, lid raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Gerrit Jan Vos, voorzitter raad van bestuur van Magentazorg: “We zijn blij ruimte te kunnen bieden aan het dialysecentrum van Noordwest en daarmee de dialysezorg aan patiënten uit de regio laagdrempelig te kunnen aanbieden. Magentazorg verleent zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en de komst van het dialysecentrum sluit aan bij onze visie om ouderen op weg te helpen. In het kader hiervan is dit een mooie samenwerking.”