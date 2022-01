Noordwest sluit dialysecentrum vanwege toenemende zorgdruk

Interessant voor u

De nieuwe minister van VWS Ernst Kuipers wil in zijn regeerperiode “veel meer inzetten” op preventie. Andere belangrijke punten zijn “meer regionale samenwerking in de zorg” en snellere digitalisering, inclusief betere gegevensoverdracht in de zorgsector.

Conny Helder en Ernst Kuipers zijn de nieuwe bewindspersonen in Rutte IV op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een ministerie dat verantwoordelijk is voor ons zorgstelsel. Een stelsel dat jaarlijks nu al meer dan 80 miljard euro kost.

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers wil met een bredere blik naar de coronabestrijding kijken. "We moeten echt langetermijnbeleid gaan maken, om de doodeenvoudige reden dat dit niet meer weg gaat", zei Kuipers nadat zijn voorganger Hugo de Jonge maandag het stokje had overgedragen op het ministerie van Volksgezondheid.

Nieuws

Voor het eerst in een week stijging coronabezetting ziekenhuizen

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. Momenteel houden 1526 mensen met covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 56 patiënten ten opzichte van zondag.