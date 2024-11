Noordwest Ziekenhuisgroep (onder meer Alkmaar en Den Helder) vormt vandaag de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) om tot een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). Dat geeft verpleegkundigen een directe rol in de strategische beleidsvorming van het ziekenhuis.

Die rol van verpleegkundigen van Noordwest is vanaf dit moment vergelijkbaar met die van het bestuur van de Vereniging Medische Staf (medisch stafbestuur), die de medisch specialisten in het ziekenhuis vertegenwoordigen.

Tot nu toe hadden verpleegkundigen een adviserende rol richting het bestuur. Verenigd in de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) brachten zij advies uit over belangrijke ontwikkelingen in het verpleegkundig vakgebied.