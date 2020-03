Stefan Kroese wordt per 1 juni voorzitter van de raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep. Hij volgt Joop Hendriks op die met pensioen gaat.

Samen met Floor Haak en Jurgen Sernee vormt Kroese (1973) straks de raad van bestuur.

Kroese studeerde bedrijfskunde en filosofie aan de Rijks Universiteit Groningen. De laatste jaren werkte hij als bestuurder bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis als directeur bedrijfsvoering en was hij tevens lid van de groepsraad (raad van bestuur – co bestuurder) van de Reinier Haga Groep. Daarvoor was hij o.a. werkzaam als manager binnen het Medisch Centrum Haaglanden – Bronovo.