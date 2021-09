Noordwest Ziekenhuisgroep duurzaam verwarmd via warmtenet

De Alkmaarse hoofdlocatie van Noordwest Ziekenhuisgroep is aangesloten op het warmtenet van HVC. De warmte is afkomstig van een lokale warmtebron ruim drie kilometer verderop: de bio-energiecentrale van HVC.

Warmtenet

Door de leidingen van het warmtenet stroomt duurzaam verwarmd water naar Noordwest. Daar wordt de warmte overgezet op de cv-installatie van het ziekenhuis, waarmee alle ruimtes in het ziekenhuis worden verwarmd. Het ziekenhuis hoeft daardoor geen gas meer te gebruiken voor de verwarming.

CO2-reductie

Daarmee is Noordwest nog niet gasloos, maar het is een belangrijke stap. Ten opzichte van de huidige situatie levert de aansluiting op het warmtenet uiteindelijk ruim 80 procent CO2-reductie op.

Verantwoordelijkheid

Jurgen Sernee, lid raad van bestuur van Noordwest: “We kunnen nu gefaseerd de op gas gestookte installaties die het ziekenhuis momenteel van stroom en warmte voorzien, uitschakelen. Zo wordt de bedrijfsvoering van Noordwest steeds duurzamer en geven we invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Ongemerkt

Patiënten, bezoekers en medewerkers van Noordwest merken niets van de overstap. Het ziekenhuis zal zoals altijd goed verwarmd zijn.

Drie locaties

In september 2019 sloten Noordwest en HVC de aansluitingsovereenkomst. Met enige vertraging door de coronapandemie kan het project om drie locaties van Noordwest in Alkmaar aan te sluiten nu worden afgerond. Eerder werden Huize Westerlicht en de Labotheek al aangesloten en de geplande nieuwbouw van Noordwest krijgt ook een aansluiting.

Trots

“HVC is erg trots op deze aansluitingen en dat we Noordwest Ziekenhuisgroep warmte leveren uit de bio-energiecentrale. Noordwest is nu de grootste afnemer op het lokale warmtenet. Met de aansluiting dragen we bij aan het realiseren van landelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie”, aldus Arjan ten Elshof, directeur Duurzame Energie bij HVC.